



У берегов Неаполя обнаружен древний подводный храм

По данным Ancient Origins, археологи из двух университетов в Неаполе, Италия, обнаружили остатки древнего храма, оказавшегося под водой в западной части Средиземного моря 2000 лет назад.



Набатейский храм был посвящен богу Душаре и, сообщается, восходит к тому времени, когда набатейцы жили на Флегрейском полуострове.



Связь храма с набатеями была подтверждена открытием двух римских мраморных алтарей, которые предполагают, что храм был построен в то время, когда набатеи жили под контролем Римской империи.



Открытие представляет собой свидетельство присутствия набатеев в этом районе, раскрывая богатство и обширность торговых, культурных и религиозных традиций в Средиземноморском бассейне в древнем мире.



По мнению историков, в имперскую эпоху Рима Набатейское королевство создало базу для торговли на итальянском побережье, а Путеоли был крупнейшим торговым портом в римском Средиземноморье, что делало его привлекательным местом для торговцев.



Археологи обнаружили доказательства того, что процветающая община набатеев когда-то жила в древнем городе Путеоли, который сейчас находится под водой у побережья Поццуоли в центральной Италии.



Этот комплекс помогает подтвердить приверженность набатеев своей религии и проливает свет на их образ жизни во время их пребывания в Италии, согласно Ancient Origins.



Набатеи появились на исторической арене с развитой культурой в четвертом и втором веках до нашей эры.



До этого набатеи веками жили в пустынных районах Аравии и южного Леванта, существовав как кочевая группа в суровых и засушливых условиях.



Набатейцы были в контакте с вавилонянами и Неоассирийской империей в течение первого тысячелетия до нашей эры. Однако, несмотря на взаимодействие, набатеям удалось остаться непокоренными, так как их территория в засушливой пустыне затрудняла проникновение империй.



Набатеи впервые появились как народ с богатой культурой между четвертым и вторым веками до нашей эры. По мере роста их населения в третьем веке до нашей эры они сформировали свободную конфедерацию различных групп, которая в конечном итоге стала Набатейским царством.



Это королевство процветало благодаря торговым сетям, которые оно создало в регионе, распространяя свой контроль на Аравийский и Синайский полуострова и глубоко в Левант.



Столица набатеев, Петра, расположенная на территории нынешней южной Иордании, превратилась в крупный региональный торговый центр с населением более 20 000 человек.



Несмотря на первоначальные конфликты с римлянами, набатеи в конце концов сформировали мощный союз с Римской империей в первом веке нашей эры, что значительно расширило их коммерческие перспективы и привело к беспрецедентному процветанию.



Однако в 160 г. н.э. римский император Траян аннексировал все земли Набатейского царства, и набатеи впервые за 1000 лет потеряли свою независимость.



Открытие храма представляет собой захватывающую находку для археологов и историков, позволяющую заглянуть в сложный культурный и религиозный мир в бассейне Средиземного моря в древние времена.



