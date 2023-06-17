



Тысячи пользователей сообщили о сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

В пятницу Meta Platforms заявила, что знает о проблемах с Ads Manager, рекламным инструментом, который позволяет брендам покупать и создавать рекламу в Facebook.



“Наши инженерные команды знают и активно стремятся решить проблему как можно быстрее”, — говорится в сообщении Meta, пишет Reuters .

Сообщение появилось после того, как тысячи пользователей сообщили о проблемах с приложениями компании для социальных сетей, включая Facebook, Instagram и WhatsApp.



По данным Downdetector.com, в общей сложности более 15 000 пользователей заявили о проблемах с доступом к приложениям Meta.



“Мы знаем, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в нормальное русло, и приносим извинения за любые неудобства”, — заявил представитель Meta, сообщает Reuters .



