



Twitter отказывается от борьбы с дезинформацией о COVID: какие еще нововведения

Новый владелец Twitter Илан Маск решил отказаться от борьбы с дезинформацией о коронавируса в соцсети.

По данным СNN, данная политика прекратила свое существование 23 ноября.

Неизвестно, будут ли разблокированы забаненные за дезинформацию аккаунты. С января 2020 года в соцсети были за это заблокированы более 11 200 учетных записей и свыше 97 600 постов.

Также Маск анонсировал запуск "Twitter 2.0". По его словам, платформа станет "Приложением для всего".

В соцсети появятся интерактивная реклама, возможность публикации длинных твитов, шифрование личных сообщений, возможность аудио и видео-звонков через Direct Messages, перезапуск подписки Blue.