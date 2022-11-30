Twitter отказывается от борьбы с дезинформацией о COVID: какие еще нововведения
Новый владелец Twitter Илан Маск решил отказаться от борьбы с дезинформацией о коронавируса в соцсети.
По данным СNN, данная политика прекратила свое существование 23 ноября.
Неизвестно, будут ли разблокированы забаненные за дезинформацию аккаунты. С января 2020 года в соцсети были за это заблокированы более 11 200 учетных записей и свыше 97 600 постов.
Также Маск анонсировал запуск "Twitter 2.0". По его словам, платформа станет "Приложением для всего".
В соцсети появятся интерактивная реклама, возможность публикации длинных твитов, шифрование личных сообщений, возможность аудио и видео-звонков через Direct Messages, перезапуск подписки Blue.