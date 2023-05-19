



Twitter обвинил Microsoft в несанкционированном использовании данных

Компания Twitter обвинила Microsoft в нарушении соглашения по использованию данных соцсети, сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее письмо.



В нем адвокат владельца Twitter Илона Маска предъявил обвинения компании Microsoft в несанкционированном использовании данных, в том числе в передаче информации государственным учреждениям без разрешения.



В письме, адресованном генеральному директору Microsoft Сатьи Наделли, адвокат Маска Алекс Спиро попросил провести проверку использования контента из Twitter.



Согласно соглашению Twitter установил ограничения на использование своего интерфейса прикладного программирования (API)



"Несмотря на эти ограничения, Microsoft Apps получали доступ к API Twitter более 780 миллионов раз и получили более 26 миллиардов твитов только в 2022 году", - говорится в письме.



Представитель Microsoft сказал, что компания получила письмо с вопросами по использованию API Twitter в прошлом.



"Мы рассмотрим эти вопросы и ответим должным образом. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего долгосрочного партнерства с компанией", — заявили в Microsoft.

