



Twitter добавит финансовый функционал

Популярная соцсеть Twitter, меняющая название на X.com, расширит свой функционал и станет также финансовым хабом, сообщает издание MarketWatch со ссылкой на владельца платформы Илона Маска.



"В ближайшие месяцы мы добавим комплексный обмен информацией и возможность управлять всем вашим финансовым миром. В этом контексте название Twitter неактуально", - отметил Маск.



Напомним, что Twitter в понедельник, 24 июля, сменила логотип на латинскую букву "икс". Теперь она отображается на сайте вместо привычной голубой птицы.



Ранее Маск написал в своем аккаунте, что теперь на сайт можно попасть через адрес X.com. Также он заявил, что "скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами".