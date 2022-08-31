



Турки представили сверхзвуковой Байрактар с украинским двигателем



Турецкая компания Байрактар представила второй прототип сверхзвукового беспилотника-стелт Bayraktar Kizilelma.



Первый полет сверхзвукового Байрактара ожидается в 2023 году.



Самолет будет работать на высотах до 12000 метров и может нести полезную нагрузку до 1,5 тонн.



Две разновидности сверхзвукового Байрактара будут оснащены двигателями украинского производства AI-25TLT и AI-322F . Двигатели производятся на предприятиях компании Ивченко-Прогресс.



Беспилотник будет развивать скорость до 900 км/ч, круизная скорость - 740 км/ч, время пребывания в воздухе - до пяти часов, дальность действия - 930 км.

