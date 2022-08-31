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Турки представили сверхзвуковой Байрактар с украинским двигателем
31.08.2022 08:43 Аркадий Бочаровский

Турки представили сверхзвуковой Байрактар с украинским двигателем


Турецкая компания Байрактар представила второй прототип сверхзвукового беспилотника-стелт Bayraktar Kizilelma.

Первый полет сверхзвукового Байрактара ожидается в 2023 году.

Самолет будет работать на высотах до 12000 метров и может нести полезную нагрузку до 1,5 тонн.

Две разновидности сверхзвукового Байрактара будут оснащены двигателями украинского производства  AI-25TLT  и AI-322F . Двигатели производятся на предприятиях компании Ивченко-Прогресс.

Беспилотник будет развивать скорость до 900 км/ч, круизная скорость - 740 км/ч, время пребывания в воздухе - до пяти часов, дальность действия  - 930 км.
 

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