



Турист чудом спасся, подержав смертоносную морскую улитку

Турист, решивший в Египте подержать в руках смертоносную морскую улитку, чудом остался невредимым, даже не подозревая, какую опасность она представляет.



Видео моментально стало вирусным в сети.



В частности, мужчина решил потрогать улитку-конус, не подозревая, что ее красочная внешность может быть обманчивой, ведь этот хищник обладает смертельным ядом. По словам ученых, яд одной такой клитки может унести жизни до 700 человек.



Она обладает мощным жалом, которое скрыто под панцырем. Когда добыча подбирается к ней слишком близко, улитка наносит удар хоботком, вводя сложную смесь нейротоксинов, вызывающих мгновенный паралич.



Если бы эта клитка-конус решила атаковать не знавшего об угрозе туриста, это могло бы обернуться смертельным исходом. К счастью, для мужчины все завершилось благополучно, зато некоторые пользователи Reddit, посмотревшие видео, пришли в ужас.

