



Турция объявила об успешных испытаниях собственной системы ПВО

Турция провела успешные испытания собственной системы ПВО большой дальности SİPER.



Об этом сообщил директор оборонной промышленности страны Исмаил Демира.



По его словам, ракета поразила цель с расстояния более 100 километров. Демир назвал это "новогодним подарком нации от оборонной промышленности".



Ожидается, что SİPER будет передан турецким вооруженным силам в 2023 году. К 2026 году планируется сформировать основу национальной системы ПВО Турции.