



Тридцать лет спустя: американцы представили новый ядерный бомбардировщик

ВВС США представили новый стелс-бомбардировщика B-21, над которым концерн Northrop Grumman работал в течение семи лет. Это произошло более чем через 30 лет после того, как был представлен последний подобный бомбардировщик.



На церемонии на тщательно охраняемом заводе ВВС № 42 компания Northrop представила первый B-21 Raider сотням журналистов, сотрудникам Northrop и различным VIP-персонам. Самолет считается новым ключевым оружием для противодействия Китаю.



"B-21 выглядит внушительно, но то, что находится под рамой и покрытиями космической эпохи, впечатляет еще больше", - сказал министр обороны Ллойд Остин.



Остин сказал, что ни один другой дальний бомбардировщик не может соответствовать эффективности B-21. Большая дальность полета позволит ему базироваться в США и летать в любую точку мира.



Он также отметил стелс-технологию бомбардировщика.



"Даже самые совершенные системы ПВО с трудом смогут обнаружить B-21 в небе", - сказал он.



Первый полет B-21 сдвигается на 2023 год, но это все равно опережает график, говорит генеральный директор Northrop



Остин сказал, что бомбардировщик "тщательно разработан, чтобы бы сделать его наиболее легким в обслуживании и ремонте из когда-либо созданных", с технологией открытой архитектуры для быстрого обновления.



"Поскольку Соединенные Штаты продолжают внедрять инновации, этот бомбардировщик сможет защитить нашу страну с помощью нового оружия, которое еще даже не изобретено", - сказал он. "B-21 многофункционален. Он может выполнять любые задачи - от сбора разведданных до управления боем и интеграции с нашими союзниками и партнерами".



B-21 "будет работать в среде угроз завтрашнего дня, и он позволит Америке маневрировать, опережать и превосходить наших противников", - сказал на церемонии адмирал Кристофер Грейди, заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов.



Бомбардировщик располагает "дальним проникающим потенциалом, который позволит нам выполнять наши миссии на Индо-Тихоокеанском театре, а также во всех частях мира, где ВВС необходимо действовать и обеспечивать возможности, необходимые объединенным силам на этих театрах", - сказал Эндрю Хантер, глава управления закупок вооружений ВВС США.



Несмотря на то, что чиновникам оборонного ведомства, законодателям и журналистам разрешили осмотреть самолет, проект остается строго засекреченным. Присутствующим на презентации не разрешили увидеть заднюю часть самолета, вероятно, чтобы не раскрывать дизайн вокруг выходов двигателя, который, вероятно, предназначен для снижения обнаруживаемого тепла.