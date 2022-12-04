



Три китайских астронавта вернулись на Землю

В воскресенье, 4 декабря, три китайских астронавта вернулись на Землю после шести месяцев работы над строительством станции Тяньгун.

Капсула с командиром Чен Дун и астронавтами Лю Яном и Цай Сюжэ приземлилась в пустыне Гоби.

Пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-14" отстыковался в 11:01 по пекинскому времени от китайской орбитальной станции.

Космонавты выполнили такие задачи, как завершение ротации с членами экипажа корабля на орбите, установление комплексного состояния космической станции, сортировка и загрузка данных об экспериментах, очистка и передача запасов, хранящихся на орбите.