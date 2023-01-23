



Токсический мусор – сокровище: ученые придумали, что делать с угольными отходами

В Исследовательском институте водных ресурсов Западной Вирджинии в Моргантауне ученые придумали, как превратить токсичные отходы в сокровища. Загрязнения, оставленные заброшенными угольными шахтами, является неиспользованным источником редкоземельных элементов. Об этом пишет Science News.



Исследователи планируют извлекать редкоземельные элементы из угольных отходов. Таким образом, извлекая металлы, происходит очищение загрязнений.

"Извлечение редкоземельных элементов из так называемых кислых шахтных стоков не сможет в одиночку удовлетворить растущий спрос на металлы”, – признает директор института Пол Земкевич.



По оценкам Земкевича и его коллег, на нескольких сотнях площадок, уже обрабатывающих кислые шахтные стоки, ежегодно может производиться около 600 метрических тонн редкоземельных элементов и кобальта – еще одного востребованного металла. Если такая схема окажется осуществимой, Земкевич предвидит будущее, в котором места очистки отправят свои редкоземельные уловы на центральное предприятие для обработки и разделения элементов.



Напомним, что шведская экологическая активистка Грета Тунберг была задержана в Германии во время акции протеста. Она в составе группы экоактивистов протестовала возле карьера Гарцвайлера, где добывают бурый уголь.