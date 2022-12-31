Ткань глаза удалось напечатать на 3D-принтере
Современные технологии продолжают помогать осуществлять прорывы в разных в сферах.
По данным Nature, в этот раз исследователям из Национального института глаз удалось напечатать ткань сетчатки глаза на 3D-биопринтере.
Ученые распечатали комбинацию клеток, которые образуют глазную оболочку и поддерживают светочувствительные фоторецепторы сетчатки. Это позволит получить неограниченный запас ткани для изучения ее заболеваний.
"Механизмы возникновения болезни и ее прогрессирование остаются плохо изученными из-за отсутствия физиологически значимых человеческих моделей",- отметил доктор Капил Бхарти.
Согласно результатам исследования, распечатанная ткань ведет себя также, как и натуральная.