



Ткань глаза удалось напечатать на 3D-принтере

Современные технологии продолжают помогать осуществлять прорывы в разных в сферах.



По данным Nature, в этот раз исследователям из Национального института глаз удалось напечатать ткань сетчатки глаза на 3D-биопринтере.



Ученые распечатали комбинацию клеток, которые образуют глазную оболочку и поддерживают светочувствительные фоторецепторы сетчатки. Это позволит получить неограниченный запас ткани для изучения ее заболеваний.



"Механизмы возникновения болезни и ее прогрессирование остаются плохо изученными из-за отсутствия физиологически значимых человеческих моделей",- отметил доктор Капил Бхарти.



Согласно результатам исследования, распечатанная ткань ведет себя также, как и натуральная.