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Ткань глаза удалось напечатать на 3D-принтере
31.12.2022 21:54 Алина Груднева

Ткань глаза удалось напечатать на 3D-принтере

Современные технологии продолжают помогать осуществлять прорывы в разных в сферах.

По данным Nature, в этот раз исследователям из Национального института глаз удалось напечатать ткань сетчатки глаза на 3D-биопринтере. 

Ученые распечатали комбинацию клеток, которые образуют глазную оболочку и поддерживают светочувствительные фоторецепторы сетчатки. Это позволит получить неограниченный запас ткани для изучения ее заболеваний.

"Механизмы возникновения болезни и ее прогрессирование остаются плохо изученными из-за отсутствия физиологически значимых человеческих моделей",- отметил доктор Капил Бхарти.

Согласно результатам исследования, распечатанная ткань ведет себя также, как и натуральная.

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