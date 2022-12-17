



TikTok начинает тестирование горизонтальных видео

Кнопка, подобная аналогичной на YouTube, переводит видео в TikTok в горизонтальный полноэкранный режим.



TikTok уже подтвердил ограниченный тест среди пользователей, его проводят уже несколько недель. Теперь это еще больше приближает социальную сеть к YouTube, одному из главных конкурентов. В значительной степени TikTok и YouTube отличаются именно тем, что первый фокусируется на портретном видео и создателям приходится делать отдельные ролики для обеих платформ.



Если этот полноэкранный режим означает, что блогеры теперь могут создавать одно видео, оптимизированное для обеих платформ, мы в ближайшее время можем увидеть больше длинных роликов в TikTok, которые обычно можно найти только на YouTube.



В начале 2022 года TikTok увеличил максимальную продолжительность видео до 10 минут после того, как годами тестировал все более длинные загрузки. Также стоит отметить, что и YouTube запустил свою версию коротких видео, которую назвал Shorts.



Тестирование TikTok горизонтального полноэкранного режима происходит вместе с тестированием функции покупок в приложении. TikTok Shop позволит пользователям покупать товары, не выходя из программы, и уже запущен в таких регионах как США и Индонезия.



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