Сетевое издание Search Engine Journal и информационная платформа Quiver Quantitative подсчитали независимо друг от друга, что число пользователей социальной сети Threads, запущенной американской Meta, превысило 100 млн. пользователей.



По данным Search Engine Journal, популярному чат-боту ChatGPT для привлечения 100 млн. пользователей потребовалось два месяца, соцсетям TikTok и Instagram - 9 месяцев и 2,5 года соответственно.



Глава и основатель Meta Марк Цукерберг по достижении Threads отметки в 70 млн. пользователей заявил, что это "гораздо выше наших ожиданий".







При этом Threads недоступна в ЕС. Газета The Independent со ссылкой на источники сообщила, что Meta пока не развертывает приложение в ЕС из-за неясности Digital Markets Act - европейского закона, ограничивающего использование персональных данных компаниями.

NEWS: Twitter is threatening to sue Meta over "systematic, willful and unlawful misappropriation" of Twitter's trade secrets and IP, as well as scraping of Twitter's data, in a cease-and-desist letter sent yesterday to Zuckerberg by Elon's lawyer Alex Spiro. pic.twitter.com/enWhnlYcAt

— T(w)itter Daily News  (@TitterDaily)

July 6, 2023