\

Новости » Наука и Технологии
Threads привлекла 100 млн. пользователей быстрее ChatGPT | Фото: Facebook
11.07.2023 09:03 Дара Киевская

Threads привлекла 100 млн. пользователей быстрее ChatGPT

Сетевое издание Search Engine Journal и информационная платформа Quiver Quantitative подсчитали независимо друг от друга, что число пользователей социальной сети Threads, запущенной американской Meta, превысило 100 млн. пользователей.

По данным Search Engine Journal, популярному чат-боту ChatGPT для привлечения 100 млн. пользователей потребовалось два месяца, соцсетям TikTok и Instagram - 9 месяцев и 2,5 года соответственно.

Глава и основатель Meta Марк Цукерберг по достижении Threads отметки в 70 млн. пользователей заявил, что это "гораздо выше наших ожиданий".




При этом Threads недоступна в ЕС. Газета The Independent со ссылкой на источники сообщила, что Meta пока не развертывает приложение в ЕС из-за неясности Digital Markets Act - европейского закона, ограничивающего использование персональных данных компаниями.
В свою очередь Илон Маск, которому принадлежит конкурирующий с Threads сервис микроблогов Twitter, в своей соцсети под скриншотом с обширным перечнем категорий данных, которые может собирать Threads, написал:

"Какое счастье, что она так здраво управляется".

Над скриншотом приводятся слова топ-менеджера Meta о цели запустить "здраво управляемую" соцсеть.

The Wall Street Journal ранее цитировала высказывание директора по продукции Meta Криса Кокса о том, что представители творческих профессий и публичные деятели отмечали свою потребность в "здраво управляемой" платформе.

Акции Meta дорожают на 1,1% на торгах 10 июля.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru