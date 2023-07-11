



Threads привлекла 100 млн. пользователей быстрее ChatGPT

Сетевое издание Search Engine Journal и информационная платформа Quiver Quantitative подсчитали независимо друг от друга, что число пользователей социальной сети Threads, запущенной американской Meta, превысило 100 млн. пользователей.



По данным Search Engine Journal, популярному чат-боту ChatGPT для привлечения 100 млн. пользователей потребовалось два месяца, соцсетям TikTok и Instagram - 9 месяцев и 2,5 года соответственно.



Глава и основатель Meta Марк Цукерберг по достижении Threads отметки в 70 млн. пользователей заявил, что это "гораздо выше наших ожиданий".







При этом Threads недоступна в ЕС. Газета The Independent со ссылкой на источники сообщила, что Meta пока не развертывает приложение в ЕС из-за неясности Digital Markets Act - европейского закона, ограничивающего использование персональных данных компаниями.

NEWS: Twitter is threatening to sue Meta over "systematic, willful and unlawful misappropriation" of Twitter's trade secrets and IP, as well as scraping of Twitter's data, in a cease-and-desist letter sent yesterday to Zuckerberg by Elon's lawyer Alex Spiro. pic.twitter.com/enWhnlYcAt — T(w)itter Daily News  (@TitterDaily) July 6, 2023



В свою очередь Илон Маск, которому принадлежит конкурирующий с Threads сервис микроблогов Twitter, в своей соцсети под скриншотом с обширным перечнем категорий данных, которые может собирать Threads, написал:



"Какое счастье, что она так здраво управляется".



Над скриншотом приводятся слова топ-менеджера Meta о цели запустить "здраво управляемую" соцсеть.



The Wall Street Journal ранее цитировала высказывание директора по продукции Meta Криса Кокса о том, что представители творческих профессий и публичные деятели отмечали свою потребность в "здраво управляемой" платформе.



Акции Meta дорожают на 1,1% на торгах 10 июля.