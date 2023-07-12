



Threads недоступен в ЕС: Каковы причины

Новая социальная сеть Threads, запущенная 5 июля, продолжает бить рекорды – число пользователей продолжает расти и уже достигло ста миллионов. Однако те, кто живет в Европейском Союзе, остались в стороне, поскольку нормативные положения не позволили запустить платформу в странах ЕС.



Пока неясно, будет ли найдено решение этих проблем и как версия, которая может быть доступна в этих странах, будет отличаться от варианта для США и других стран.



Доступ пользователей из ЕС ограничила сама Meta, которая еще не подготовила сервис для работы в Европе в соответствии с положениями Общего регламента по защите данных (GDPR) и сохранению конфиденциальности пользователей.



Источники, близкие к Meta, объяснили Independent , что компания избегает запуска сервиса в ЕС из-за

“отсутствия ясности в законах и правилах по этому вопросу”.

Сообщается, что в дополнение к GDPR Meta также обеспокоена Законом о цифровых рынках (DMA), который вступит в силу в 2024 году и повлияет на то, как крупные компании могут использовать информацию пользователей.

