



Threads: Meta запускает конкурента Twitter

Американская корпорация Meta 6 июля запустит аналог социальной сети Twitter – приложение Threads. Об этом сообщает Bloomberg.



Приложение будет функционировать аналогично Twitter – с текстовыми сообщениями, которые можно лайкать и комментировать, а также делиться ими. Пользователи смогут подписываться на аккаунты, на которые они подписаны в Instagram, и сохранять название своего аккаунта.



Действующие конкуренты Twitter, такие как Mastodon и Bluesky, пока находятся в зачаточном состоянии и еще не построили свои сети как жизнеспособные альтернативы. Instagram уже несколько месяцев рекламирует свое приложение с разными знаменитостями и влиятельными лицами.



Программа доступна для предварительного заказа, ее выход ожидается в четверг, 6 июля. В App Store Threads описывают как “место, где сообщества собираются вместе, чтобы обсудить все – от того, что вас беспокоит сегодня, до того, что будет в тренде завтра”.