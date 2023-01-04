



Tesla представит самый дешевый электрокар: озвучены сроки

Компания Илона Маска Tesla представит самый дешевый электрокар, вероятно, в 2024 году.



По данным Teslarati, так считают аналитики компании Loup Ventures.



По их словам, премьера новой и доступной в цене модели Tesla может состояться в первой половине 2024 года. В свою очередь, производство начнется в 2025 году.



Ожидается, что хэтчбэк получит название Tesla Model 2. Он будет построен на новой платформе, а запас хода составит не менее 400 км.



Предполагаемая цена электрокара – 25 тысяч долларов. Намерение выпускать более дешевые модели ранее объявил Маск.