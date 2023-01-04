Новости » Наука и Технологии
Tesla представит самый дешевый электрокар: озвучены сроки
04.01.2023 21:15 Алина Груднева

Tesla представит самый дешевый электрокар: озвучены сроки

Компания Илона Маска Tesla представит самый дешевый электрокар, вероятно, в 2024 году. 

По данным Teslarati, так считают аналитики компании Loup Ventures. 

По их словам, премьера новой и доступной в цене модели Tesla может состояться в первой половине 2024 года. В свою очередь, производство начнется в 2025 году. 

Ожидается, что хэтчбэк получит название Tesla Model 2. Он будет построен на новой платформе, а запас хода составит не менее 400 км. 

Предполагаемая цена электрокара – 25 тысяч долларов. Намерение выпускать более дешевые модели ранее объявил Маск.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы