



Tesla будет выпускать электромоторы для самолетов и лодок

Компания Tesla, руководителем которой является Илон Маск, запросила разрешение на покупку новой торговой марки. Заявку подали несколько дней назад, в ней сообщается, что компания собирается конструировать электродвигатели для самолетов, лодок и другой техники.



Tesla масштабирует свой товарный знак, чтобы иметь возможность продавать электродвигатели "не для наземных транспортных средств". Такая информация в заявке переносит влияние компании на электродвигатели вплоть до "двигателей для самолетов", "лодочных моторов" и "электродвигателей для игрушек".

В документе Tesla отмечает, что сейчас компания не использует товарный знак для подобных групп, но собирается эксплуатировать его в будущем.



Генеральный директор Tesla уже давно рассматривает возможность создания электрического самолета, и он даже сообщал, что у него есть проект самолета на электротяге.



Илон Маск считает, что автопроизводитель может заняться электрическими самолетами, как только плотность энергии батареи улучшится настолько, чтобы сделать их жизнеспособными. Бизнесмен отметил, что для этого потребуется емкость 400 Вт/кг, и некоторые технологии аккумуляторов начинают приближаться к этому показателю.



Что касается лодок, то Tesla раньше не озвучивала никаких планов по производству электрических лодок публично, но на рынке уже есть много такого транспорта, и неудивительно, что Tesla хочет занять свое место на этом рынке.

