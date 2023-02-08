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Теперь официально: Обнаружено 12 новых спутников Юпитера
08.02.2023 23:34 Наталья Богинская

Теперь официально: Обнаружено 12 новых спутников Юпитера

Юпитер и ранее считался "королем" Солнечной системы из-за своих габаритов, а теперь есть еще одна причина называть его рекордсменом.
Новые спутники небольшие, от 1 до 3,2 километра в диаметре, большинство имеет широкие орбиты.

Известно, что 9 из 12 спутников тратят более 550 дней, чтобы вращаться вокруг газового гиганта. Эти дальние объекты также оборачиваются вокруг Юпитера в ретроградном движении, то есть двигаются в направлении, противоположном вращению Юпитера.

По словам обнаружившего их исследователя, когда-то они были астероидами, а впоследствии попали под действие гравитации планеты. Спутники были открыты в 2021 и 2022 годах Скоттом Шеппардом, астрономом из Института Карнеги в Вашингтоне. Однако, прежде чем официально подтвердить существование спутников, следовало отследить их полные орбиты. Теперь все 12 официально подтверждены.

Самыми известными естественными спутниками Юпитера являются четыре галилеевых спутника, названные в честь астронома Галилео Галилея, открывшего их в 1610 году. К ним относятся:

  • Ио, обладающий лавовыми озерами и огромными извержениями вулканов;
  • Европа, окруженная ледяной оболочкой и внутренним водным океаном;
  • Ганимед, крупнейший спутник в Солнечной системе, по данным NASA, он больше Меркурия;
  • Каллисто, имеющий наибольшее количество кратеров спутник в Солнечной системе.
В этом году аппарат Европейского космического агентства Jupiter Icy Moons Explorer должен стартовать к газовому гиганту, чтобы исследовать эти четыре спутника, а в 2024 году планируется запуск аппарата Europa Clipper, который должен ближе познакомиться с Европой.

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