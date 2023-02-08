Теперь официально: Обнаружено 12 новых спутников Юпитера
Юпитер и ранее считался "королем" Солнечной системы из-за своих габаритов, а теперь есть еще одна причина называть его рекордсменом.
Новые спутники небольшие, от 1 до 3,2 километра в диаметре, большинство имеет широкие орбиты.
Известно, что 9 из 12 спутников тратят более 550 дней, чтобы вращаться вокруг газового гиганта. Эти дальние объекты также оборачиваются вокруг Юпитера в ретроградном движении, то есть двигаются в направлении, противоположном вращению Юпитера.
По словам обнаружившего их исследователя, когда-то они были астероидами, а впоследствии попали под действие гравитации планеты. Спутники были открыты в 2021 и 2022 годах Скоттом Шеппардом, астрономом из Института Карнеги в Вашингтоне. Однако, прежде чем официально подтвердить существование спутников, следовало отследить их полные орбиты. Теперь все 12 официально подтверждены.
Самыми известными естественными спутниками Юпитера являются четыре галилеевых спутника, названные в честь астронома Галилео Галилея, открывшего их в 1610 году. К ним относятся:
- Ио, обладающий лавовыми озерами и огромными извержениями вулканов;
- Европа, окруженная ледяной оболочкой и внутренним водным океаном;
- Ганимед, крупнейший спутник в Солнечной системе, по данным NASA, он больше Меркурия;
- Каллисто, имеющий наибольшее количество кратеров спутник в Солнечной системе.