



Телескоп Уэбба генерирует слишком много данных – ученые не успевают

В отчете MIT Technology Review астрономы говорят, что, хотя они невероятно вдохновлены достижениями мощного телескопа, с ним все же очень трудно работать из-за огромных масштабов и объемов данных, которые он собирает.



“Как только мы перешли в оперативный режим, это был просто нон-стоп. Каждый час мы наблюдали за галактикой, экзопланетой или звездообразованием. Похоже на пожарный шланг”,– говорит исследователь Хейди Хаммель, вице-президент Ассоциации университетов по исследованиям в области астрономии.

Некоторые ученые озабочены тем, что телескоп так стремительно посылает множество данных. Речь идет о 50 ГБ в день, в то время как его предшественник, Hubble, генерирует один-два гигабайта. Это привело к тому, что количество анализов начало преобладать над качеством.



Астроном Эмилиано Мерлин из Римского университета рассказал MIT Tech, что сложнее всего было в первые месяцы. Астрономы спешили "опубликовать что-нибудь поскорее", на скорую руку анализируя открытия, сделанные Уэббом. Это привело к тому, что учёные опубликовали "тонны" нерецензированных статей на сервере открытого доступа arXiv. Критики опасаются, что заголовки могут опережать научный процесс.



“Когда вы имеете дело с чем-то столь новым и неизвестным, все должно быть проверено 10 или 100 раз. У нас все пошло не так. Лично мне это не очень нравится”, – говорит Мерлин.



Джеймс Уэбб уже совершил огромное количество открытий, но учёные на этом не останавливаются. NASA уже работает над преемником Уэбба. Задачей этого проекта станет поиск жизни на планетах, похожих на Землю.