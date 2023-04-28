



Телескоп NASA обнаружил скопление семи галактик ранней Вселенной

На новом снимке, сделанном космическим телескопом NASA "Джеймс Уэбб", заметен протокластер из семи древних галактик ранней Вселенной, сообщает Space.com.



“Это особое, уникальное место ускоренной эволюции галактик, и телескоп "Джеймс Уэбб" предоставил нам беспрецедентную возможность измерить скорости этих семи галактик и подтвердить, что они объединены в протокластер”, – сказал астроном из Калифорнийского технологического института Такахиро Мориш.

Накопление галактик, имеющих высокий показатель красного смещения в 7,9, просуществовало всего 650 миллионов световых лет после Большого взрыва, поэтому может помочь ответить на фундаментальные вопросы об эволюции Вселенной. Такие характеристики также делают их древнейшими галактиками, спектроскопически подтвержденными как часть молодого скопления галактик.



Команда смогла определить, что галактики двигаются со скоростью более 3,2 миллиона километров в час. Скорость и расстояние между галактиками были измерены спектрографом ближнего инфракрасного диапазона NIRSpec на борту телескопа.



Эти данные позволили команде смоделировать развитие этой группы галактик и предсказать, как выглядит это скопление в современной Вселенной.

Согласно прогнозу исследователей, протокластер со временем будет напоминать скопление Кома. Это означает, что эта область может являться одной из самых плотных галактик в космосе с тысячами подобных объектов.



