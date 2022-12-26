



Телескоп Уэбба замечает яркие галактики на заре времен – исследование

Телескоп сейчас он вращается вокруг Солнца. Гигантское зеркало позволяет ему обнаруживать слабый свет, который путешествовал почти всю историю Вселенной за 13,8 миллиарда лет. Это означает, что он может эффективно видеть, как галактики выглядели в далеком прошлом.



Снимки, сделанные телескопом, взволновали и озадачили ученых, потому что оказывается, что многие светящиеся галактики существовали, когда Вселенная была очень молода.



“Всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва уже существует множество галактик”, – говорит Томмазо Треу, астроном из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. “Телескоп открыл новые горизонты, приблизив нас к пониманию того, как все началось”.



В исследовательских статьях, опубликованных в The Astrophysical Journal Letters, Треу и другие астрономы сообщают об открытии одной галактики, которая датируется всего 450 миллионами лет после возникновения, и другой, которая датируется 350 миллионами лет. Это последнее открытие побило рекорд, установленный космическим телескопом Хаббла в 2016 году, когда ему удалось увидеть галактику под названием GN-z11, которая существовала примерно через 400 миллионов лет после Большого взрыва.



“Эти галактики, о которых мы говорим, очень яркие, поэтому они были незаметны из-за пределов возможностей Хаббла”, – говорит Джейн Ригби, научный сотрудник космического телескопа Джеймса Уэбба.



Обе недавно обнаруженные галактики намного моложе нашей родной галактики, Млечного Пути. Поскольку с помощью JWST было замечено так много ранних ярких галактик, астрономам приходится переосмысливать свои старые представления об эволюции Вселенной.



“Есть открытые вопросы о том, как эти галактики могли сформировать свои звезды настолько раньше, что мы можем обнаружить их большое количество”, — говорит Джейхан Карталтепе из Рочестерского института.



Поиск таких галактик и более глубокое понимание того, как Вселенная эволюционировала, чтобы стать такой, какая она сегодня, – вот на что астрономы потратили десятилетия и 10 миллиардов долларов для разработки и запуска JWST.



“Мы видим, что действительно находимся на пути к осуществлению мечты о понимании галактик в самые ранние времена”, – говорит Иллингворт. “Последние несколько месяцев были захватывающими, но нам предстоит еще многое узнать”.



Столпы Творения запечатлены в калейдоскопе цветов в ближнем инфракрасном свете космического телескопа Джеймса Уэбба

