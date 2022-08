Телескоп Джеймса Уэбба сделал невероятные фото Юпитера

Самый большой и самый мощный в мире телескоп Джеймса Уэбба сделал невероятные фотографии Юпитера - самой большой планеты Солнечной системы.



Изображения показывают полярные сияния, гигантские штормы, луны и кольца, окружающие Юпитер.



Фотографии изначально были инфракрасными, но их окрасили искусственным образом, чтобы выделить детали.



"Мы никогда не видели Юпитер таким. Это просто невероятно. Честно говоря, мы не ожидали, что все будет так хорошо", - заявила планетарный астроном Имке де Патер.





Check out the bright waves, swirls, and vortices in Jupiter’s atmosphere — as well as the dark ring system, one million times fainter than the planet! Two moons of Jupiter, including one that’s only about 12 miles (20 km) across, are on the left. pic.twitter.com/o7XYOMdsq5