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Telegram внедряет Stories для всех пользователей
15.08.2023 11:11 Наталья Богинская

Telegram внедряет Stories для всех пользователей

Основатель Telegram Павел Дуров объявил, что команда мессенджера начала внедрять публикацию Stories для всех пользователей.

“Сегодняшнее постепенное внедрение Stories для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram”, – сообщил Дуров в заявлении, сделанном в честь десятилетия Telegram.

Stories в мессенджере появились в начале июля, но делать их могли только обладатели платной подписки Telegram Premium. Остальные пользователи могли лишь просматривать и комментировать их Stories.

За десять лет работы мессенджер Telegram, по словам Павла Дурова, набрал более 800 миллионов активных пользователей.

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