



Технология OpenAI дает Bing от Microsoft толчок в борьбе с Google

Интеграция технологии OpenAI в принадлежащий Microsoft поисковик Bing привлекла людей к малоиспользуемой поисковой системе и помогла ей лучше конкурировать с лидером рынка Google по росту посещений страниц.



Посещаемость страниц через Bing выросла на 15,8% с тех пор, как Microsoft Corp представила версию с искусственным интеллектом 7 февраля, по сравнению со снижением почти на 1% для поисковой системы, принадлежащей Alphabet Inc.



Это подчеркивает редкую возможность для Microsoft отвоевать долю на поисковом рынке объемом более $120 млрд, где Google является доминирующим игроком на протяжении десятилетий с долей более 80%.



Аналитики ожидают, что Bing продолжит увеличивать долю рынка в ближайшие месяцы, особенно если Google продолжит откладывать интеграцию генеративного ИИ в свой продукт.



Bing занимает менее десятой доли рынка Google, поэтому даже если он переманит 1% или 2% пользователей, это принесет существенную пользу Bing и Microsoft.