



Технион и ОАЭ разрабатывают спутник для борьбы с глобальным потеплением

Технион работает в сотрудничестве с Национальным космическим агентством ОАЭ и корпорацией ISI над созданием спутника, который поможет уменьшать глобальное потепление на 1,5 градуса каждый год. О новой разработке вчера объявил директор Института космических исследований Ашера профессор Йорам Розен на климатической конференции, организованной Yedioth Ahronoth и Ynet.



Спутник предназначен для уменьшения количества солнечной энергии, поступающей на Землю. На начальном этапе спутник проверит несколько основных технологий, необходимых для завершения процесса, чтобы доказать общую жизнеспособность плана.



Спутник будет расположен примерно в 1,5 миллионах километров над Землей и будет управляться с помощью затеняющего паруса, чтобы двигаться вперед и назад, ближе к Солнцу, а затем ближе к Земле. Это позволит ему сохранять свое положение в пространстве с течением времени, независимо от сложной двигательной установки.



Наклонение его паруса или управление способностью передавать свет позволит ученым решить, сколько солнечной энергии достигает поверхности Земли, и адаптировать это к глобальным климатическим потребностям. Контроль над количеством солнечной энергии, достигающей Земли, может позволить человечеству управлять климатом в определенных областях планеты и помочь предотвратить засуху и другие стихийные бедствия, связанные с погодой.