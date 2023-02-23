



В Израиле строят защищенный от ракет центр обработки данных

Современный противоракетный центр обработки данных будет построен компанией Techtonic, основанной инженером-программистом и предпринимателем в сфере высоких технологий Гэдом Бенеттом. Объект получил название “Титан-4” и будет расположен в промышленной зоне Брош в Бейт-Шемеше и будет предоставлен в пользование крупным компаниям по обработке данных, работающим на территории Израиля. Его строительство обойдется в сотни миллионов шекелей.



В настоящее время Techtonic находится в процессе получения полного разрешения на строительство. Ожидается, что объект будет завершен в середине 2025 года.



Центр обработки данных площадью 15 000 кв.м. будет одним из крупнейших в стране, его мощность составит 16 МВт, а конфигурация резервных систем обеспечит его бесперебойную работу даже в условиях сбоев или войны. В случае последней, объект будет еще более защищен от прямых ракетных ударов.



"Ускоренный переход к облачным технологиям создал огромный спрос на центры обработки данных. Однако многие организации все еще сомневаются в физической безопасности, особенно когда речь идет о высоко расположенных наземных центрах. В ответ на это, дата-центр Techtonic будет безопасным, укрепленным подземным хостингом и одним из самых передовых в стране", - сказал Беннетт.



Он отметил, что Techtonic собрала вместе лучшие компании и консультантов, чтобы совершить скачок вперед в израильском секторе центров обработки данных к самому строгому мировому стандарту Tier IV и к передовой физической безопасности.





