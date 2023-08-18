



Тайвань создал свой аналог дрона Shahed

Тайвань разработал собственный аналог иранского Shahed - дрон-камикадзе Chien Hsiang, который переводится как "Восходящий меч".



Барражирующий боеприпас представил Национальный институт науки и технологий Чун-Шаня.



Дрон способен автономно выявлять и уничтожать цель, находясь в полете в течение пяти часов.



Аппарат оснащен фугасной боевой частью, электронно-оптической и инфракрасной полезной нагрузкой и противорадиолокационной головкой самонаведения.



Дрон можно запускать со специальной установки или с военного корабля. Chien Hsiang способен уничтожать радары в море, на побережье или в глубине суши. Радиус действия беспилотника, который способен развивать скорость до 185 км/ч, - тысяча километров.

