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Тайвань создал свой аналог дрона Shahed
18.08.2023 20:30 Алина Груднева

Тайвань создал свой аналог дрона Shahed

Тайвань разработал собственный аналог иранского Shahed - дрон-камикадзе Chien Hsiang, который переводится как "Восходящий меч".

Барражирующий боеприпас представил Национальный институт науки и технологий Чун-Шаня.

Дрон способен автономно выявлять и уничтожать цель, находясь в полете в течение пяти часов.

Аппарат оснащен фугасной боевой частью, электронно-оптической и инфракрасной полезной нагрузкой и противорадиолокационной головкой самонаведения.

Дрон можно запускать со специальной установки или с военного корабля. Chien Hsiang способен уничтожать радары в море, на побережье или в глубине суши. Радиус действия беспилотника, который способен развивать скорость до 185 км/ч, - тысяча километров.

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