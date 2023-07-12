



Таблетка “вечной жизни” ближе, чем когда-либо – исследование

По оценкам экспертов, таблетка “вечной молодости” может появиться на горизонте благодаря гидрактинии Hydractinia symbiolongicarpus, которая регенерирует все свое тело из клеток, расположенных во рту.



Гидрактинии – крошечные трубчатые организмы, которые живут на панцирях ракообразных. Ожидается, что их замечательные регенеративные способности будут иметь значение для лечения старения. Эти способности были обнаружены после того, как исследователи секвенировали фрагменты РНК, связанные с биологическим процессом старения генов Исследование, опубликованное в журнале Cell Reports, показало, что основные биологические процессы взаимосвязаны, и понимание этих процессов необходимо для здоровья человека и борьбы с болезнями.



У людей есть способность к регенерации в определенных ситуациях, например, при лечении сломанной кости или восстановлении поврежденной печени, но другие биологические виды, такие как саламандры и рыбки данио, могут заменять целые органы и регенерировать различные ткани. Простые организмы, такие как Hydractinia, часто проявляют исключительные способности к регенерации.



Доктор Энди Баксеванис из Национального института исследования генома человека (NHGRI) в США говорит: “Мы можем начать разгадывать некоторые секреты регенерации и старения – секреты, которые могут продвинуть вперед области регенеративной медицины, а также изучения возрастных заболеваний”.



“Обычно у людей стареющие клетки так и остаются стареющими и вызывают хроническое воспаление и старение в соседних клетках. От гидрактиний мы можем узнать о том, как старение может быть полезным, и расширить наше понимание старения и исцеления”, – добавляет он.



По словам Чарльза Ротими, директора программы NHGRI, исследования биологии необычных организмов проливают свет на универсальность многих биологических процессов. Они также подчеркивают ограниченное понимание функций, взаимосвязей и эволюции этих процессов и обладают значительным потенциалом, чтобы предложить новое понимание биологии человека.



Hydractinia использует стволовые клетки, которые являются “мастер-клетками”, способными стать любым типом ткани. Исследовательская группа выявила аналогичные гены у людей. Эксперименты показали, что Hydractinia удаляет стареющие клетки через рот. По словам Баксеваниса, процесс, с помощью которого стареющие клетки запускают регенерацию, и его распространенность в животном мире до сих пор недостаточно изучены, и необходимы дополнительные исследования.