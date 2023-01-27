



Строительство купола защитной оболочки 1-го блока АЭС Чжанчжоу завершено

Строительство внешнего купола защитной оболочки первого блока АЭС Чжанчжоу в китайской провинции Фуцзянь завершено, сообщила Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC).



Чжанчжоу-1 является первым из двух реакторов китайской технологии Hualong One (по 1000 МВт каждый), строящихся на площадке. Блоки планируют ввести в коммерческую эксплуатацию в 2024 и 2025 годах соответственно.



В общей сложности на АЭС Чжанчжоу запланировано построить шесть реакторов.