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Строительство купола защитной оболочки 1-го блока АЭС Чжанчжоу завершено
27.01.2023 20:55 Юлия Фрилис

Строительство купола защитной оболочки 1-го блока АЭС Чжанчжоу завершено

Строительство внешнего купола защитной оболочки первого блока АЭС Чжанчжоу в китайской провинции Фуцзянь завершено, сообщила Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC).

Чжанчжоу-1 является первым из двух реакторов китайской технологии Hualong One (по 1000 МВт каждый), строящихся на площадке. Блоки планируют ввести в коммерческую эксплуатацию в 2024 и 2025 годах соответственно.

В общей сложности на АЭС Чжанчжоу запланировано построить шесть реакторов.

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