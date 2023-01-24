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Стрелки "Часов Судного дня" стали на 10 секунд ближе к "ядерной полуночи"
24.01.2023 18:21 Ольга Белозерова

Стрелки "Часов Судного дня" стали на 10 секунд ближе к "ядерной полуночи"

Стрелки на символических "Часах Судного дня" были переведены на 10 секунд ближе к "ядерной полуночи".

Президент  Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон заявила, что это означает, что до "точки ядерного апокалипсиса" осталось 90 секунд. Об этом сообщает ТАСС

По словам Бронсон, решение о переводе стрелок принято главным образом в свете ситуации вокруг Украины.

"Вероятность того, что конфликт может выйти из-под чьего-либо контроля, остается высокой", - отметила она.

Бронсон также сообщила, что заявление относительно перевода стрелок впервые будет опубликовано не только на английском, но и русском, и украинском языках.

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