



Stratasys и CollPlant объявляют о сотрудничестве в области биопечати

Израильская компания Stratasys, производитель 3D-печати, и CollPlant, компания, занимающаяся регенеративной и эстетической медициной, разрабатывающая продукты на основе растительного коллагена для регенерации тканей и производства органов, объявили о заключении соглашения о совместной разработке и коммерциализации.



Компании планируют сотрудничать в разработке решения для биопроизводства тканей и органов человека . Для этого используется биопринтер Stratasys P3 и биочернила CollPlant на основе rh-коллагена.



Новый биопринтер, первый проект сотрудничества, позволит производить грудные имплантаты CollPlant, которые предназначены для регенерации естественной ткани молочной железы человека, не вызывающей иммунного ответа.



Генеральный директор Stratasys доктор Йоав Зейф видит в этом "важную возможность преобразовать здравоохранение с помощью биопечати, чтобы улучшить жизнь пациентов, подвергающихся процедурам увеличения или реконструкции груди".



Действительно, наиболее распространенные процедуры увеличения или реконструкции груди сегодня основаны на грудных имплантатах из синтетического силикона.



Генеральный директор CollPlant Йехиэль Таль сказал, что разработанный ими имплантат "имеет потенциал для преодоления проблем"» таких имплантатов.



Действительно, исследования на животных, опубликованные в январе, подтвердили успех регенеративных грудных имплантатов CollPlant, напечатанных на 3D-принтере. По словам CollPlant, исследование, еще не клиническое и, следовательно, не рецензируемое, продемонстрировало прогрессирующие стадии регенерации тканей через три месяца.

