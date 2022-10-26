



Страшнее любого фильма ужасов: как звучит магнитное поле Земли

Ученым из Европейского космического агентства удалось записать звуки магнитного поля Земли. Теперь каждый может услышать, как оно звучит, когда в него врезаются потоки солнечных частиц.



Ученые собрали данные с трех спутников миссии Swarm, которые занимаются почти 10 лет изучением магнитного поля нашей планеты.



"В основном мы использовали данные спутников, которые они собрали, изучая магнитное поле, но также были и другие источники. Благодаря этому мы можем представить себе, как звучит магнитное поле Земли. Это интересное объединение искусства и науки. Кстати этот грохот магнитного поля происходил в то время, когда на Солнце появилась сильная вспышка. И это действительно пугает", — говорит Клаус Нильсен из Технического университета Дании.



