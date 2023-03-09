



Странная форма жизни 500 миллионов лет назад не была животным

Окаменелости, которые ранее считались оставленными доисторическими водными беспозвоночными с щупальцами, называемыми мшанками, на самом деле могли быть созданы другим источником – морскими водорослями. Таков вывод нового исследования останков возрастом 500 миллионов лет, в котором по-новому взглянули на окаменелости Protomelission gateshousei , которые, как считалось, представляют собой самые старые остатки мшанок из известных.



Находки не только проясняют ситуацию, но и меняют знания об эволюции вида. На сегодняшний день это единственные окаменелые животные, которых не было во время кембрийского взрыва, когда жизнь на Земле действительно начала ускоряться.



“Мы склонны думать о кембрийском взрыве как об уникальном периоде в истории эволюции, когда были намечены все схемы жизни животных”, – говорит палеонтолог Мартин Смит из Даремского университета в Великобритании. “Большая часть последующей эволюции сводится к мелкомасштабным изменениям этих первоначальных планов. Но если мшанки действительно эволюционировали после кембрийского периода, это показывает, что эволюция сохранила свой масштаб и после этого критического периода инноваций".



Авторы исследования изучили крошечные окаменелости P. gateshousei, найденные в холмах южного Китая, отдельно от партии, которая была признана мшанкой, и обнаружили в их образцах ранее невиданные признаки мягких частей. Эти новые открытия делают эти окаменелости более подходящими для зеленых водорослей в группе, известной как Dasycladales , предполагает новое исследование, особенно в признаках внешней мембраны, которых не было в других образцах окаменелостей.



“В то время как предыдущие окаменелости сохраняли только скелет этих ранних организмов, наш новый материал показал, что жило внутри этих камер”, — говорит палеонтолог Чжан Сигуан из Юньнаньского университета в Китае. “Вместо щупалец, которые мы ожидали увидеть у мшанок, мы обнаружили простые листовидные выступы и поняли, что смотрим не на ископаемых животных, а на морские водоросли”.



Это означает, что самые ранние окаменелости мшанок появились примерно через 40 миллионов лет после момента, когда эти окаменелости были первоначально датированы.

