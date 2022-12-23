



Столкновение DART с астероидом Диморфос породило 1000 тонн осколков

NASA опубликовало ранние результаты миссии DART, тестировавшей первую в истории планетарную оборону. Космический аппарат на большой скорости врезался в астероид, чтобы поменять его траекторию полета.



Такие зонды-камикадзе – один из нескольких вариантов, подготовленных NASA на случай угрозы падения астероида на Землю. Судя по результатам, теперь этого можно бояться немного меньше.



Аппарат DART преодолел около пяти миллионов километров, чтобы в сентябре 2022 года врезаться в астероид Диморфос на скорости 22 500 километров в час. При этом он до последнего передавал изображение со своей камеры на Землю.



Момент столкновения был зафиксирован спутником CubeSat и наземными телескопами. Наблюдения и расчеты специалистов оправдались: в результате столкновения орбита Диморфоса отклонилась на 33 минуты от первоначальной.



При этом образовался гигантский шлейф из обломков и пыли, растянувшийся более чем на 10 000 километров. По оценкам ученых, их общий вес составляет около 1000 тонн.