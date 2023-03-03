



Статуя острова Пасхи обнаружена на дне высохшего озера

Исследователи на острове Пасхи нашли ранее неизвестный моаи — одну из характерных каменных статуй тихоокеанского острова, пишет ВВС



Она была найден на дне высохшего озера возле вулкана Рано Рараку, где несколько статуй пострадали от пожара в прошлом году.



Ученые считают, что поблизости могут быть захоронены другие из них.



Моаи были созданы народом рапа-нуи — предками жителей острова, пришедшими из Полинезии.



Это монолитные каменные фигуры, обычно сделанные из вулканического пепла, с удлиненными лицами, которые, как считается, были созданы более 500 лет назад.



"Насколько я понимаю, это первый раз, когда что-то было найдено в бассейне", — сказал археолог Хосе Мигель Рамирес, сообщает Reuters.



Дно озера стало доступным только недавно после того, как оно начало высыхать в 2018 году.



Г-н Рамирес сказал, что, возможно, Рапа-Нуи пытались переместить статую в прошлый раз, когда озеро было сухим.



Ниноска Аварейпуа Хуки Куадрос, директор общины коренных народов Мау Хенуа, которая ухаживает за этим местом, рассказала журналистам, что глубина озера составляла три метра в течение последних 200–300 лет, а это означает, что статуя скорее всего оказалась на дне озера гораздо раньше.



Моаи обнаружила группа добровольцев из трех чилийских университетов, которые работали над проектом по восстановлению болотистой местности в кратере вулкана.



Этот район пострадал от лесного пожара, вспыхнувшего в октябре, в результате чего некоторые статуи обуглились.



Обнаруженный моаи имеет высоту 1,6 м, что делает его меньше, чем сотни подобных статуй на острове. Его нашли лежащим на боку на дне озера.



Моаи — фигуры духовной преданности Рапа-Нуи, воплощающие дух выдающегося предка. Каждая статуя считалась живым воплощением человека.



Остров Пасхи, также известный как Рапа-Нуи, является охраняемым национальным парком и объектом наследия ЮНЕСКО, который был аннексирован Чили в конце 19 века.

