



Стартуют продажи первого в мире беспроводного OLED-телевизора от LG Electronics

Южнокорейская компания LG Electronics объявила о начале продаж Signature M – первого в мире беспроводного OLED-телевизора с органическим светодиодом. Об этом сообщает Yonhap.



Первой страной, где начнутся продажи революционного гаджета, стала Южная Корея.



246-сантиметровый телевизор с органическим светодиодом будет продаваться с передатчиком Zero Connect Box, который посылает на экран видео- и аудиосигналы с разрешением до 4K и частотой обновления экрана в 120 Гц по беспроводной сети. Этот передатчик похож на кубическую коробку, его можно разместить на расстоянии до 10 метров, и он все равно будет бесперебойно передавать данные.



Компания разработала алгоритм, который помогает минимизировать ошибки или сбои в передаче сигналов и определяет оптимальный путь их передачи. В LG заявили, что разработка Signature M стала возможна благодаря OLED-технологиям компании и ноу-хау, которые она создала за последнее десятилетие.



Это пятый LG Signature OLED с момента появления первого в 2016 году. В 2020 году был выпущен Signature OLED R , ставший первым в мире телевизором, который можно свернуть.