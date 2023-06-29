



Starlink начал оказывать услуги другим армиям мира

Японская армия приступила к тестированию спутникового интернета. Ее провайдером стал Starlink. Внедрение новой технологии в вооруженных силах страны намечено на следующий финансовый год. По всей видимости, Илон Маск решил расширить аудиторию Starlink за счет военных.



По данным Reuters, у японской армии есть доступ к спутниковым аппаратам, которые находятся на геостационарной орбите. К спутникам на низкой орбите доступа у нее не, теперь он будет предоставлен Starlink.



Тестирование системы спутниковой связи начато силами самообороны в начале весны текущего года. Она была развернута в десяти локациях. По мнению экспертов, японцы решили позаимствовать опыт ВСУ, успешно применяющих Starlink в войне против России.



На низкой орбите у Starlink около 3 тысяч спутников. Аэрокосмическая компания SpaceX, владеющая провайдером, постоянно выводит в космос новые спутниковые аппараты. В ближайшем будущем их количество будет увеличено до 9 тысяч единиц.