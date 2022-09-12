



Стало известно, каким будет первый Xiaomi-мобиль

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь продвигает идею, чтобы его компания вышла и на автомобильный рынок, и чтобы она стала такой же крупной в автомобильной промышленности, как и в сфере потребительских технологий.



Этому способствует и работа над первым автомобилем марки Xiaomi.



По информации Notebook Check, первым автомобилем Xiaomi станет 4-дверный электрический седан с собственной технологией автономного вождения.



Как ожидается, запуск запланирован на 2024 год. Стоимость автомобиля оценивается в 150 000 юаней (~ 21 700 долларов США).





