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Стало известно, каким будет первый Xiaomi-мобиль
12.09.2022 11:35 Ольга Белозерова

Стало известно, каким будет первый Xiaomi-мобиль

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь продвигает идею, чтобы его компания вышла и на автомобильный рынок, и чтобы она стала такой же крупной в автомобильной промышленности, как и в сфере потребительских технологий. 

Этому способствует и работа над первым автомобилем марки Xiaomi.

По информации Notebook Check, первым автомобилем Xiaomi станет 4-дверный электрический седан с собственной технологией автономного вождения.

Как ожидается, запуск запланирован на 2024 год. Стоимость автомобиля оценивается в 150 000 юаней (~ 21 700 долларов США).


 

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