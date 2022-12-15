



США могут передать Украине комплекты "умных" бомб

США намерены предоставить Украине комплекты "умных" бомб.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Электронные устройства глобального позиционирования JDAM крепятся болтами к различным типам вооружения и самолетам.

Таким образом, неуправляемые боеприпасы могут стать "умными бомбами", способными поражать цели с высокой точностью.

Американские военные использовали эту технологию на бомбах весом до 2000 фунтов, задействуя ее в бомбардировщиках и истребителях.

Не ясно, одобрил ли президент США Джо Байден или кто-либо из его советников по национальной безопасности передачу JDAM Украине.