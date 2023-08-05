



США испытали ударный беспилотник, управляемый ИИ

Воздушные силы США испытали ударный беспилотник XQ-58A Valkyrie, который полностью управлялся искусственным интеллектом.



По данным Defense News, тестирование проводила испытательно-тренировочная лаборатория во Флориде.



Группа Autonomous Air Combat Operations создала алгоритмы полета, на отработку которых ушли миллионы часов в симуляторах.



Уточняется, что целью программы по созданию беспилотников под управлением искусственного интеллекта является работа дронов в кооперации с пилотируемыми самолетами.



"ИИ будет играть критическую роль в будущих боевых действиях, поскольку сможет быстро понимать оперативную картину и принимать решения", — отметил бригадный генерал Скотт Кейн.

