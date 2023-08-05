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США испытали ударный беспилотник, управляемый ИИ
05.08.2023 20:06 Алина Груднева

США испытали ударный беспилотник, управляемый ИИ

Воздушные силы США испытали ударный беспилотник XQ-58A Valkyrie, который полностью управлялся искусственным интеллектом.

По данным Defense News, тестирование проводила испытательно-тренировочная лаборатория во Флориде.

Группа Autonomous Air Combat Operations создала алгоритмы полета, на отработку которых ушли миллионы часов в симуляторах.

Уточняется, что целью программы по созданию беспилотников под управлением искусственного интеллекта является работа дронов в кооперации с пилотируемыми самолетами.

"ИИ будет играть критическую роль в будущих боевых действиях, поскольку сможет быстро понимать оперативную картину и принимать решения", — отметил бригадный генерал Скотт Кейн.
 

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