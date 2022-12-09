Новости » Наука и Технологии
США и Израиль завершили масштабные киберучения
09.12.2022 10:11 Алина Груднева

США и Израиль завершили масштабные киберучения

В четверг, 8 декабря, США и Израиль завершили совместные учения Cyber-Dome (Киберкупол).

 
Об этом сообщил представитель ЦАХАЛа.
 
Учения проводились под руководством отдела киберзащиты в сотрудничестве с киберкомандованием США. 
 
Они проводились в седьмой раз. Впервые учения стартовали в киберцентре Джорджии, расположенном в Огасте.
 
В рамках мероприятия отрабатывался ряд боевых сценариев в киберпространстве с целью повышения готовности ЦАХАЛа и Киберкомандования США к растущим киберугрозам с акцентом на Ближний Восток.
 
Также были интегрированы элементы разведки.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы