США и Израиль завершили масштабные киберучения
В четверг, 8 декабря, США и Израиль завершили совместные учения Cyber-Dome (Киберкупол).
Об этом сообщил представитель ЦАХАЛа.
Учения проводились под руководством отдела киберзащиты в сотрудничестве с киберкомандованием США.
Они проводились в седьмой раз. Впервые учения стартовали в киберцентре Джорджии, расположенном в Огасте.
В рамках мероприятия отрабатывался ряд боевых сценариев в киберпространстве с целью повышения готовности ЦАХАЛа и Киберкомандования США к растущим киберугрозам с акцентом на Ближний Восток.
Также были интегрированы элементы разведки.