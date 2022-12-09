



США и Израиль завершили масштабные киберучения

В четверг, 8 декабря, США и Израиль завершили совместные учения Cyber-Dome (Киберкупол).

Об этом сообщил представитель ЦАХАЛа.

Учения проводились под руководством отдела киберзащиты в сотрудничестве с киберкомандованием США.

Они проводились в седьмой раз. Впервые учения стартовали в киберцентре Джорджии, расположенном в Огасте.

В рамках мероприятия отрабатывался ряд боевых сценариев в киберпространстве с целью повышения готовности ЦАХАЛа и Киберкомандования США к растущим киберугрозам с акцентом на Ближний Восток.

Также были интегрированы элементы разведки.