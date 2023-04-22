



Спутник NASA RHESSI полностью сгорел в атмосфере Земли

Космический аппарат NASA RHESSI, 16 лет наблюдавший за солнечными вспышками и корональными выбросами с низкой околоземной орбиты, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере, сообщает NASA.



Министерство обороны США подтвердило, что 270-килограммовый спутник вошел в атмосферу над пустыней Сахара с бортовым номером 27370, но его обломки не достигли поверхности Земли.



Запущенный в 2002 году на борту ракеты-носителя Pegasus XL компании Orbital Sciences Corporation, RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager) был предназначен для фотографирования высокоэнергетических электронов, которые переносят большую часть энергии, выделяемую во время солнечных вспышек.



Во время своей миссии RHESSI зарегистрировал более 100 000 рентгеновских событий , предоставив ученым жизненно важную информацию о солнечных вспышках и связанных с ними выбросах корональной массы.



После 16 лет работы NASA вывело RHESSI из эксплуатации в 2018 году из-за трудностей со связью с космическим аппаратом.

