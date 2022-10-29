



Спикер ВС ВСУ: на учебных самолетах РФ неисправны катапульты

В России на учебно-боевых самолетах неисправны катапульты.

По словам спикера командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрия Игната, потому за борт приходится прыгать по старинке, парашютом.

"Они в своих Телеграмм-каналах жалуются на то, что из-за отказа Чехии обслуживать и предоставлять комплектующие к истребителям, россияне не могут поремонтировать кресла-катапульты на учебно-боевых самолетах Л-39 и полноценно обучать будущих пилотов", - сказал Игнат.

По его словам, учитывая, что учебных самолетов ЯК-130 очень мало, а на Л-39 нет запчастей, то решения у них несколько: либо отчислять курсантов, либо отправить их в бессрочный отпуск, либо сажать их без рабочего кресла в этот учебный самолет и давать им парашюты.

"И, как говорится, по старинке, если что-то, выпрыгивать за борт", – добавил Игнат.