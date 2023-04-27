



Спать лучше с новой технологией Galaxy Watch5

Есть причина, по которой мы спим примерно треть нашей жизни — сон позволяет нашему телу и разуму восстановиться, а его недостаток снижает нашу способность хорошо работать и ясно мыслить. Тем не менее, для многих хороший сон является проблемой, которая только усугубилась за последние годы. Вот почему Samsung поставил заботу о сне в ранг своих приоритетов, осознавая, что качественный сон является основой нашего здоровья, и обращая внимание на важность здоровых привычек сна.



Цель компании Samsung - помочь людям хорошо спать с помощью инновационных технологий, таких как серия Galaxy Watch5. По мере того, как мониторинг сна становится тенденцией в области здравоохранения, уже около 50% пользователей Galaxy Watch отслеживают свой режим сна по крайней мере один раз в неделю, а 40% из них делают это более трех раз в неделю. Это помогает выработать полезные привычки, чтобы лучше понимать свои модели сна, улучшать и поддерживать их для наиболее полноценного отдыха.



Как же этого добиться?







Поскольку режим сна у всех разный, важно узнать, что уникального в вашем режиме, и для этого Samsung упростила отслеживание и понимание этого, разработав биоактивный датчик Galaxy Watch. Он отслеживает ваши уникальные режимы сна — например, бодрствуете ли вы, когда достигаете глубокого сна и какой у вас уровень кислорода в крови — и представляет вам результаты на следующее утро в приложении Samsung Health в удобном, легком и понятном для пользователя формате.



Но отслеживания этих параметров самого по себе недостаточно — формирование правильных привычек не менее важно, и Samsung упрощает это с помощью приложения Sleep Coaching. Оно использует специально разработанную программу, которая отслеживает ваш режим сна в течение семи дней, а затем назначает одно из восьми животных-символов сна для его представления. Затем тренинг по сну поможет вам установить здоровые привычки и распорядок дня, которые помогут вам всегда высыпаться. Оно отслеживает вашу повседневную деятельность, а затем дает советы и рекомендации, чтобы лучше управлять ими, от упражнений и правил питания до мониторинга здоровья.



Даже окружение, в котором мы спим, имеет значение, и, казалось бы, такие мелочи, как свет экрана или температура в комнате, могут повлиять на наш сон. Уменьшите отвлекающие факторы от ваших мобильных устройств, автоматически синхронизируя спящий режим между смартфоном Galaxy и часами, чтобы отключить уведомления и изменить фон телефона на темные оттенки. Приложение также отключает Always On Display и гарантирует, что ваши Galaxy Watch не будут активироваться, когда вы касаетесь дисплея или двигаете запястьем.



А когда дело доходит до подключенных домашних устройств, SmartThings позволяет вам управлять широким спектром продуктов для умного дома, производимых как Samsung, так и ее партнерами. Galaxy Watch также может отслеживать каждую ночь, когда вы засыпаете, и при необходимости автоматически закрывать жалюзи в спальне или выключать свет и кондиционер.



Лучше поняв особенности своего сна, вы сможете выработать полезные привычки, которые улучшат сон и окажут положительное влияние на ваше общее самочувствие. Компания Samsung стремится и дальше расширять свои уникальные возможности для сохранения здоровья с помощью решений, ориентированных на сон. Постоянное стратегическое партнерство с лидерами отрасли, в том числе с Национальным фондом сна, будет и впредь обеспечивать целостное видение сна от Samsung, предлагая еще более интуитивно понятные и действенные идеи, которые помогут каждому достичь хорошего самочувствия.



Чтобы узнать больше о Galaxy Watch5 и Galaxy Watch5 Pro, посетите сайт компании:



Galaxy Watch5: www.samsung.com/galaxy-watch5



Galaxy Watch5 Pro: www.samsung.com/galaxy-watch5-pro

