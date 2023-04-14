



Спасают пиво: В Испании начали выращивать хмель с помощью гидропоники

В Испании начали выращивать хмель с помощью гидропоники, чтобы спасти пиво от климатических изменений. Некоторые сорта этого растения страдают из-за засухи и неурожая. Об этом пишет Reuters.



По данным ассоциаций производителей, в 2022 году производство пива в США упало на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Германии оно снизилось на 21%, а урожайность в Чехии упала более чем на 40% из-за аномально жаркой и сухой погоды.



Испанская компания решила выращивать хмель в закрытых помещениях с помощью гидропонных систем с возобновляемой энергией – они потребляют почти на 95% меньше воды, чем традиционное земледелие на открытом воздухе.



"Мы выполняем миссию по спасению мирового пива", - сказала основатель стартапа Инес Саграрио.



Команда из 11 агрономов, химиков и биотехнологов работает над разными комбинациями света, удобрений и воды на испытательном заводе вблизи Мадрида. Они стремятся максимизировать производство альфа-кислот и эфирных масел, которые придают пиву горький и фруктовый аромат.