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SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с секретной миссией: видео
01.11.2022 21:49 Алина Груднева

SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с секретной миссией: видео

Компания Илона Маска SpaceX запустила самую мощную ракету в мире Falcon Heavy.

 
Об этом сообщает Bloomberg.
 
По данным издания, ракета запущена с секретной миссией для Космических сил США.
 
По данным Space.com, запуск состоялся впервые за три года и в четвертый раз с момента создания Falcon Heavy.
 
Ракета состоит из трех модифицированных ускорителей первой ступени Falcon 9. По данным издания, она доставила на орбиту несколько секретных грузов в рамках миссии USSF-44. Основная нагрузка - секретный спутник.

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