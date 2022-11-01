SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с секретной миссией: видео
Компания Илона Маска SpaceX запустила самую мощную ракету в мире Falcon Heavy.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным издания, ракета запущена с секретной миссией для Космических сил США.
По данным Space.com, запуск состоялся впервые за три года и в четвертый раз с момента создания Falcon Heavy.
Ракета состоит из трех модифицированных ускорителей первой ступени Falcon 9. По данным издания, она доставила на орбиту несколько секретных грузов в рамках миссии USSF-44. Основная нагрузка - секретный спутник.
Wow that was amazing, @SpaceX #FalconHeavy pic.twitter.com/Y0ozNxUtun— Forger Stucky (@Stuck4ger) November 1, 2022