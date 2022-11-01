



SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с секретной миссией: видео

Компания Илона Маска SpaceX запустила самую мощную ракету в мире Falcon Heavy.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, ракета запущена с секретной миссией для Космических сил США.

По данным Space.com, запуск состоялся впервые за три года и в четвертый раз с момента создания Falcon Heavy.

Ракета состоит из трех модифицированных ускорителей первой ступени Falcon 9. По данным издания, она доставила на орбиту несколько секретных грузов в рамках миссии USSF-44. Основная нагрузка - секретный спутник.