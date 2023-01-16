



SpaceX запустила первую миссию Космических сил США в 2023 году – видео

SpaceX Falcon Heavy стартовал 15 января в 17:56 по восточному времени со стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди, Флорида, с миссией USSF-67 космических сил США на геостационарную околоземную орбиту. USSF-67 стала первой миссией космических сил по обеспечению национальной безопасности в 2023 году и ознаменовала собой пятый полет Falcon Heavy, а также его второй космический запуск в целях национальной безопасности после запуска USSF-44 1 ноября .



Первая ступень Falcon Heavy состоит из трех соединенных вместе ракет Falcon 9 с 27 двигателями на первой ступени и одним двигателем на второй ступени.

Примерно через две с половиной минуты после старта оба боковых ускорителя отделились. Вторая ступень отделилась от основной ступени чуть более чем через четыре минуты после старта.



Оба боковых ускорителя приземлились в посадочных зонах SpaceX 1 и 2 на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде примерно через восемь с половиной минут после старта. Эти приземления ознаменовали 163-е и 164-е успешное восстановление ракеты-носителя SpaceX. Они будут отремонтированы для будущих космических миссий национальной безопасности. Одноразовое центральное ядро ​​​​было сброшено в Атлантический океан.

Основной полезной нагрузкой был коммуникационный спутник Continuous Broadcast Augmenting SATCOM CBAS-2 Космических сил США, используемый для передачи данных с существующих спутников. Вторым космическим кораблем был Long Duration Propulsive ESPA , или LDPE-3A, сделанный Northrop Grumman, автобус, перевозящий пять небольших военных грузов.



Два из пяти – малые спутники Командования космических систем США. Один из них – Catcher – представляет собой прототип датчика осведомленности в космической области. Другой, названный WASSAT, представляет собой прототип широкозонного датчика для отслеживания других космических аппаратов и объектов мусора на геостационарной орбите.



Остальные три малых спутника были разработаны Управлением космических сил, выполняющим секретные проекты. Представитель Space RCO Мэтт Фетроу сказал, что две полезные нагрузки являются операционными прототипами для миссий по обеспечению осведомленности о космической ситуации, а третья служит для шифрования данных, передаваемых из космоса на землю.



Falcon Heavy’s side boosters have landed pic.twitter.com/jzxIbHSfFR — SpaceX (@SpaceX) January 15, 2023

“Space RCO начала работать с SSC, чтобы определить возможности запуска этих полезных нагрузок еще в 2019 году”, — сказал Фетроу. По его словам, шина из полиэтилена низкой плотности была “отличным решением”.