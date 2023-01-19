



SpaceX запустила передовой GPS-спутник для космических сил США

Очередной запуск Falcon 9 прошел успешно. Спутник Amelia Earhart будет работать на орбите на высоте 20200 км от Земли.



Ракета Falcon 9 компании SpaceX стартовала со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде 18 января в 7:24 по восточному времени (14:24 по киевскому времени) с новым навигационным спутником группы GPS США на борту, сообщает Space.com.



Для запуска спутника GPS использовали отремонтированный разгонный блок первой ступени Falcon 9, ранее запустивший до Международной космической станции корабль Dragon. Через 9 минут после старта отделившаяся первая ступень приземлилась в Атлантике.



Спутник развернулся примерно через полтора часа после старта на высоте 4300 км от Земли.



Спутник назвали Amelia Earhart в честь первой женщины, успешно перелетевшей Атлантический океан. Он будет работать на орбите на высоте 20200 км от Земли. Amelia Earhart является шестым спутником из серии GPS III. Ожидаемый срок службы нового спутника будет составлять 15 лет, он станет частью системы из 32 спутников.



Последнее поколение космических аппаратов GPS имеет втрое лучшую точность, в восемь раз улучшены системы защиты от помех и новая модульная конструкция, утверждают в конструкторской компании Lockheed Martin.

