



SpaceX провела историческое испытание самой мощной ракеты в мире – видео







9 февраля на своей базе в Техасе компания SpaceX провела историческое испытание работоспособности двигателей самой мощной ракеты-носителя в мире. Ракета состоит из двух компонентов – ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship. Согласно техническим данным ракета SpaceX в 2 раза мощнее ракеты NASA Space Launch System, отправившей к Луне космический корабль Orion. Как заявляют представители SpaceX, первый полет в космос этой ракеты может произойти уже в марте 2023 года.



Инженеры провели испытание прототипа ракеты Super Heavy под названием Booster 7, которое состояло в том, чтобы проверить работоспособность всех 33 двигателей Raptor, установленных на ракете-носителе. Но перед запуском инженеры отключили один двигатель, а еще один выключился самостоятельно. Поэтому работал только 31 двигатель.

По словам Илона Маска, даже 31 двигателя достаточно для того, чтобы прототип ракеты-носителя Super Heavy под названием Booster 7 и прототип космического корабля Starship под названием Ship 24, смогли полететь в космос в следующем месяце. Компания SpaceX планирует создать ракету Starship, общая высота которой составляет 120 метров, универсальным транспортным средством для доставки астронавтов на Луну и Марс. Сама ракета-носитель Super Heavy и космический корабль Starship, который является верхней ступенью самой мощной ракеты в мире, спроектированы так, чтобы их можно было использовать повторно. У ракеты-носителя есть 33 двигателя Raptor, а у Starship – 6 таких же двигателей.Если все наконец-то пойдет по плану Илона Маска, то прототип Booster 7 выведет в следующем месяце на орбиту прототип Ship 24, который совершит один облет вокруг Земли. После этого две части гигантской ракеты приземлятся в Тихом океане на плавучую платформу.